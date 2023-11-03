Аналитик предсказал курс доллара на уровне 92–95 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже на следующей неделе может остаться в диапазоне от 92 до 95 рублей за 1 доллар, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, пишет RT.



"Если на следующей неделе экспортеры будут продавать валютную выручку согласно указу президента, то есть вероятность укрепления стоимости российской национальной валюты до 90 рублей за доллар, но график обязательной продажи валюты неизвестен, правительство может его корректировать", – сказал он.

По мнению аналитика, курс в 93 рубля должен устроить Минфин России, который отвечает за наполнение бюджета, а также Центробанк РФ, который отвечает за инфляцию.

Ранее о том, что курс доллара может упасть до 90 рублей, говорил стратег одной из инвестиционных компаний, доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

27 октября в ходе торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 5 июля. А 31 числа стоимость доллара упала до 92 рублей.

Сейчас, согласно официальному курсу валют Центробанка на 3 ноября, курс доллара составляет 93,13 рубля, а евро – 98,99 рубля.

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