Силуанов заявил об отсутствии планов влиять на курс рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство финансов РФ не планирует оказывать влияние на курс рубля, если бюджет России недополучит доход. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передают его слова "Ведомости".

Комментируя вероятную ситуацию, при которой доллар будет стоить дешевле, чем зафиксировано в основном финансовом документе страны, Силуанов подчеркнул, что это не станет причиной для того, чтобы повлиять на величину этого курса.

Во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам глава министерства финансов напомнил о приверженности принципу плавающего курса, добавив, что в бюджете учтен курс в 90 рублей за доллар, а на текущий момент он достигает показателя в 97 рублей.

11 октября стало известно, что Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам. Действие документа рассчитано на 6 месяцев.

Глава Сбербанка Герман Греф усомнился, что принятое решение окажет фундаментальное влияние на курс рубля. Однако он также заявил, что ожидает постепенного снижения курса доллара до 90 рублей.

Михаил Мишустин сказал, что указ президента поможет сформировать условия для роста прозрачности и предсказуемости рынка, а также снизит возможности для финансовых спекуляций.

По мнению главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, благодаря указу сгладятся краткосрочные колебания курса, а также увеличится ликвидность валюты на рынке.

Курс доллара опустился ниже 97 рублей после указа Путина о продаже валютной выручки