Глава ЦБ назвала плюсы обязательной продажи валютной выручки

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Благодаря требованию по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для определенных групп экспортеров повысится скорость реализации валюты на рынке, увеличится ее ликвидность, а также сгладятся краткосрочные колебания курса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину.

По ее словам, такие меры носят адресный характер и затрагивают 43 группы крупнейших экспортеров. Из этого следует, продолжила она, что для большого количества малых и средних компаний, а также крупных фирм с небольшой долей валютной выручки, сохранятся прежние подходы.

Помимо этого, регулятор будет проводить мониторинг за эффективностью меры, считает Набиуллина. Глава Банка России отметила, что противоречий по вопросу обязательной продажи валютной выручки между регулятором и президентом РФ нет.

При этом глава Сбербанка Герман Греф, выступая на "Российской энергетической неделе", усомнился в фундаментальном влиянии на рубль обязательной продажи валюты ряду российских экспортеров.

"Это решение принято на полгода, после этого, я думаю, будет принято окончательное решение – еще на какой срок продлевать или не продлевать. Повлияет ли это на курс? Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами", – уточнил он.

Вместе с этим Греф отметил, что так или иначе такое решение нарастит профицит платежного баланса, немного ускорив возврат к фундаментальному курсу.

Ранее в Центробанке заявили, что возврат обязательной продажи валютной выручки в РФ пойдет на пользу в ситуации с ликвидностью и в оперативности реализации компаниями валюты. При адресном характере ограничений станет возможным сохранение выработанных схем внешнеторговых расчетов, уточнили в ЦБ.

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