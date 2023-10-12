Мишустин заявил, что продажа валютной выручки снизит риски спекуляций

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Указ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки на российском рынке для отдельных компаний поможет сформировать долгоиграющие условия для роста прозрачности и предсказуемости рынка, а также позволит снизить возможности для финансовых спекуляций. Об этом сообщается в телеграм-канале российского кабмина со ссылкой на главу правительства РФ Михаила Мишустина.

По его словам, новый указ поможет выравниванию баланса между спросом и предложением, начнет способствовать повышению предсказуемости торговли. Это важно для многих российских производителей, которые покупают комплектующие и продукцию за рубежом, уточнил Мишустин.

"Ну, и конечно, для наших граждан, кому нужны качественные и доступные товары", – отметил глава кабмина.

Правительство подготовило постановление для реализации указа Путина.

Ранее глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что решение установить требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для определенных групп экспортеров повысит оперативность реализации валюты на рынке. Кроме того, эта мера увеличит ликвидность на валютном рынке и сгладит краткосрочные колебания курса.

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