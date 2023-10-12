В Сбербанке ожидают снижение доллара до 90 рублей

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Сбербанк ожидает постепенного снижения доллара до 90 рублей из-за решения об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Кроме того, мера может ускорить возвращение рубля к фундаментальному курсу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу кредитной организации Германа Грефа.

В кулуарах "Российской энергетической недели" он напомнил, что накануне Владимир Путин подписал указ о возврате на полгода для части компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в России. Некоторые компании при этом будут обязаны представлять в Банк России и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

По его мнению, через 6 месяцев будет принято окончательное решение, продлевать или не продлевать указ. Греф отметил, что инициатива уже повлияла на курс, он укрепился.

Однако, продолжил глава Сбера, принятые меры фундаментально не повлияют на ситуацию, так как рыночная курсовая политика определяется факторами спроса и предложения.

Утром 12 октября доллар опустился ниже 97 рублей на Мосбирже впервые с 29 сентября. Евро упал ниже 103 рублей также впервые с 29 сентября. Между тем юань упал ниже 13,5 рубля впервые с 2 октября.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что России важны стабильность и предсказуемость доллара. Так он ответил на вопрос, есть ли предел у растущего курса американской валюты, а также видны ли перспективы его падения.

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