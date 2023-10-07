Глава Минфина заявил, что России важны стабильность и предсказуемость доллара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

России важны стабильность и предсказуемость доллара. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, сообщает Life.ru.

"А сколько надо? А кому? Я высказывался на Московском финансовом форуме: кому больше, кому меньше. Нам главное, чтобы (была. – Прим. ред.) стабильность и предсказуемость", – ответил Силуанов на вопрос, есть ли предел у растущего курса американской валюты, а также видны ли перспективы его падения.

Однако министр из-за нехватки времени не смог ответить на вопрос о том, стабильный и предсказуемый ли в настоящее время курс доллара.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повода для беспокойств в связи с ростом курса доллара нет.

Пресс-секретарь президента РФ посоветовал привыкать жить в соответствии с рублевой зоной и не зависеть от курса доллара. Песков добавил, что ЦБ и власти России полноценно обеспечивают макроэкономическую стабильность.