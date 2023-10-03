Песков заявил, что повода для беспокойств из-за роста курса доллара нет

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Повода для беспокойств в связи с ростом курса доллара нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, повода для беспокойств по-прежнему нет. Есть определенные колебания, но мы с вами все-таки живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого", – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков посоветовал привыкать жить в соответствии с рублевой зоной и не зависеть от курса американской валюты. Также он сказал, что Центробанк и правительство России полноценно обеспечивают макроэкономическую стабильность.

Согласно данным Московской биржи, 3 октября доллар превысил отметку в 100 рублей впервые с 14 августа. На 07:02 по московскому времени американская валюта прибавила в цене 0,49% и достигла стоимости в 100,23 рубля. Позже валюта торговалась на бирже по 100,04 рубля.

Ранее эксперт Александр Шнейдерман спрогнозировал стоимость доллара на уровне 100–101 рубля на текущую неделю. Предыдущий рост доллара он объяснил недостаточностью мер Центробанка для сдерживания курсов валют.