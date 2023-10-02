Экономист спрогнозировал курс доллара в районе 100 рублей на ближайшую неделю

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Ближайшие цели на эту неделю по курсу американской валюты – 100–101 рубль, по евро – 105–106 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александра Шнейдермана.

По его словам, макроэкономическая ситуация в стране сейчас приемлемая. Комментируя информацию о том, доллар на Московской бирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа, он сказал, что рост указывает на недостаточность мер Банка России для сдерживания курсов валют.

Он уточнил, что ЦБ придется принять дополнительные меры. В ближайшее время ставка, считает Шнейдерман, может вырасти, и, возможно, увеличение будет не последним.

Владимир Путин, ранее комментируя ситуацию с ослаблением рубля, сказал, что не видит непреодолимых проблем. Однако данная тема, отметил он, требует исследования со стороны Центробанка и правительства РФ.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара в диапазоне от 80 до 85 рублей за единицу является справедливым и достижимым. По его мнению, выйти на такие уровни позволит нахождение механизма регулирования ситуации, а также меры со стороны правительства.

Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа