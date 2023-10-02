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Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 14:23 по московскому времени, доллар увеличился на 1,13% и составил 99,075 рубля. К 14:25 по московскому времени американская валюта торговалась на уровне 99,1 рубля (+1,16%).

Между тем евро вырос на 0,9%, до 104,23 рубля. Юань прибавил 0,58%, поднявшись до 13,572 рубля.

По данным биржи на 07:15 по московскому времени, доллар поднялся до 98,6 рубля. Евро, прибавив в цене 0,65%, достиг 104,02 рубля. Спустя семь минут европейская валюта торговалась на бирже уже по 104,22 рубля. Так, стоимость одного евро превысила 104 рубля впервые с 14 сентября.

В ходе торгов рекордный с 15 августа рост продемонстрировал юань. Китайская валюта прибавила в цене 0,4% и стала торговаться по 13,5 рубля.

Владимир Путин, ранее комментируя ситуацию с ослаблением рубля, заявил, что не видит непреодолимых проблем. Однако данная тема, отметил он, требует исследования со стороны Центробанка и правительства РФ.

Курс евро превысил 104 рубля впервые с 14 сентября