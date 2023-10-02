Курс евро превысил 104 рубля впервые с 14 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стоимость одного евро превысила 104 рубля впервые с 14 сентября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Согласно данным биржи на 07:15, евро, прибавив в цене 0,65%, достиг 104,02 рубля. Спустя семь минут европейская валюта торговалась на бирже уже по 104,22 рубля. Курс доллара между тем поднялся до 98,6 рубля.

В ходе торгов рекордный с 15 августа рост продемонстрировал юань. Китайская валюта прибавила в цене 0,4% и стала торговаться по 13,5 рубля.

До этого европейская валюта превысила порог в 103 рубля в ходе торгов на Мосбирже. Доллар при этом торговался по 97,35 рубля за единицу, юань – 13,332 рубля.

Владимир Путин, ранее комментируя ситуацию с ослаблением рубля, заявил, что не видит непреодолимых проблем. Однако данная тема, отметил он, требует исследования со стороны Центробанка и правительства РФ. Глава государства также указал, что все факторы по вопросу курса рубля управляемы.



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