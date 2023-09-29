Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро превысил 103 рубля впервые с 20 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:55 по московскому времени, евро вырос на 0,79%, до 103,02 рубля. К 11:00 по московскому времени валюта ускорил рост до 103,12 рубля (+0,89%). Доллар увеличился на 0,57%, до 97,35 рубля. Курс юаня составил 13,332 рубля (рост на 0,18%).

По состоянию на 07:30 по московскому времени европейская валюта поднялась на 25 копеек до уровня в 102,46 рубля. Доллар составил 96,95 рубля, подорожав на 15 копеек. Юань торговался на уровне 13,32 рубля.

Между тем 27 сентября евро опустился до отметки 1,0494 доллара. На прошлых торгах его уровень составил 1,057 доллара. Так, показатель впервые с 6 января опустился ниже 1,05 доллара.

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