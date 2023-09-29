Курс доллара поднялся до 96,95 рубля, евро – до 102,46 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в начале торгов пятницы увеличился на 15 копеек и составил 96,95 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Кроме того, по состоянию на 07:30 по московскому времени, курс евро также поднялся на 25 копеек до уровня в 102,46 рубля. Между тем юань торгуется на уровне 13,32 рубля.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля не должен быть сильным или слабым, нужно, чтобы он был предсказуемым. Такое заявление он сделал в рамках Московского финансового форума.

До этого глава Центробанка России Эльвира Набиуллина высказалась против сегментации внутреннего и внешнего валютного рынка после изучения опыта Китая.

Минфин планирует ввести новые меры валютного контроля