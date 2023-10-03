Курс доллара превысил 100 рублей впервые с 14 августа

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Доллар превысил отметку в 100 рублей впервые с 14 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно информации с биржи на 07:02 по московскому времени, доллар прибавил в цене 0,49% и достиг стоимости в 100,23 рубля. Позже валюта торговалась на бирже по 100,04 рубля (+0,28%).

В это время евро подешевел на 0,29% и стал стоить 104,65 рубля, юань, подорожав на 0,29%, торговался по 13,639 рубля.

До этого эксперт Александр Шнейдерман спрогнозировал стоимость доллара на уровне 100–101 рубля на текущую неделю. Предыдущий рост доллара он объяснил недостаточностью мер Банка России для сдерживания курсов валют.



Курс доллара вырос до 99,77 рубля