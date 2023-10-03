Эксперты прогнозируют курс 80 рублей за доллар к президентским выборам в России

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Эксперты прогнозируют укрепление рубля и снижение курса до 80 рублей за доллар, считает экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Эксперт в разговоре с телеканалом "360" отметил, что переживать из-за колебаний курса валют не стоит.

Все говорит в пользу укрепления национальной валюты, повышения ключевой ставки и подъема цен на нефть, считает Разуваев.

"Думаю, ближе к президентским выборам курс доллара к рублю будет составлять 80, тут я солидарен с Bloomberg. Но люди не должны особо следить за этим", – отметил экономист.

Не стоит бояться и возможного роста инфляции. По словам эксперта, ослабление валюты немного разгоняет ее, но инфляция под контролем. В конце сентября Центробанк заявил, что ситуация в экономике все еще неопределенная, дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от эффекта принятых мер.

Ранее эксперты на эту неделю прогнозировали повышение курса доллара до 100–101 рубля, а евро – до 105–106 рублей. При этом макроэкономическая ситуация в стране, по их мнению, сейчас приемлемая. Комментируя информацию о том, что ранее доллар на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа, экономист указал на недостаточность мер Банка России для сдерживания курсов валют.

3 октября курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа. В числе причин снижения стоимости российской валюты – завершение налогового периода. На рубль также давит снижение цен на нефть и слабая активность инвесторов. Затем рубль начал немного укрепляться. Сейчас доллар торгуется в районе 99,3 рубля.

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 рублей после роста