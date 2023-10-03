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03 октября, 08:15

Экономика

Курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа

Курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа

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Курс доллара вырос до 99,77 рубля

Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей впервые с 14 августа. Эксперты говорят, что российская валюта дешевеет на фоне завершения налогового периода – это снизило предложение экспортной выручки.

Давит на рубль и десятикратный рост продаж валюты Центробанком. При этом падение национальной валюты подталкивает регулятор к ужесточению денежно-кредитной политики. Но без поддержки рубля курс доллара может закрепиться, предупредили эксперты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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