СМИ назвали слабую точку китайской экономики

Фото: depositphotos/jackmalipan

Будущие темпы роста ВВП Китая будут зависеть от мер государственной поддержки, хотя сейчас в промышленном секторе экономики республики после периода неопределенности в первой половине этого года появилась стабильность. Об этом пишет Bloomberg.

По данным СМИ, в прошлом месяце индекс производственной активности в КНР перешел к росту после полугодичного простоя. Однако, считают аналитики, в последующем динамика будет значительно зависеть от способностей властей помочь внутреннему спросу на товары. Кроме того, правительство для роста ВВП должно стабилизировать ситуацию на рынке труда, отметили эксперты.

Вместе с этим на обстановку повлияют сохраняющиеся проблемы в сфере услуг, индекс деловой активности (PMI) в которой по итогам сентября рухнул до самого низкого за последний год показателя роста в 50,2 пункта. Значение индикатора в отрасли обрабатывающей промышленности также расположилось чуть выше отметки в 50 пунктов.

Комментируя ситуацию, экономист Эрик Чжу подчеркнул, что внезапное падение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Caixin в сентябре говорит о том, что ряд секторов китайской экономики остаются хрупкими. Об этом свидетельствует сильное давление на частный бизнес и экспортеров, заключил он.

2 октября стало известно, что отвечающая в РФ за экспорт и импорт электроэнергии компания "Интер РАО" приступила к сокращению поставок в КНР. Это произошло в связи с безуспешными переговорами о повышении цен.