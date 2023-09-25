Москвичи стали чаще жаловаться на навязывание допуслуг при оформлении кредита

Москвичи стали чаще жаловаться на банковский сервис. По словам клиентов, при оформлении кредита банки навязывают им дополнительные услуги.

В первую очередь, речь идет о страховании от невыплат, но некоторые кредитные организации ухитряются оформить на клиента также платную подписку. Например, они могут подключить подписку на онлайн-кинотеатр.

В Центробанке напомнили, что в стране действует закон, согласно которому у человека есть право в течение двух недель после заключения договора отказаться от таких услуг и вернуть деньги. А с нового года этот срок будет увеличен до месяца.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.