Гостей "Аптекарского огорода" в Москве угостят гигантскими тыквами 24 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В воскресенье, 24 сентября, в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет торжественное вскрытие самых больших тыкв. Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

Начало мероприятия запланировано на 14:00. Мякоть тыкв организаторы раздадут посетителям, а другую часть сад подарит животным Московского зоопарка.

Ранее москвичей предупредили, что "Аптекарский огород" поменяет график работы. С пятницы, 15 сентября, он начал закрываться на час раньше – в 20:00.

До этого стало известно, что специалисты комплекса столичного городского хозяйства высадят около 15 миллионов тюльпанов на клумбы. По словам Петра Бирюкова, это позволит луковицам укорениться до наступления устойчивых низких температур.

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