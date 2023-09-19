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19 сентября, 08:00

Общество

Россиян предупредили о новой мошеннической смехе кражи денег с банковских депозитов

Россиян предупредили о новой мошеннической смехе кражи денег с банковских депозитов

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Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских депозитов. Об этом пишут "Известия".

Россиянам звонят и сообщают о подозрительных операциях, которые якобы происходят с их денежными средствами. После этого человеку советуют обновить лицевой счет и застраховать любую сумму свыше тысячи рублей. В качестве компенсации за неудобства обещают повышенную ставку по вкладу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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