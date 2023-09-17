Синоптик рассказал, что летняя погода вернется в Центральную Россию на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Летняя погода с температурой до 25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, следующая неделя будет очень теплой, особенно начиная со среды. В конце недели температура будет выше нормы на 5–6 градусов.

Кроме того, отметил Вильфанд, температура будет примерно на три градуса выше нормы и на севере европейской России.

Ранее сообщалось, что в Москве спрогнозировали туман с 01:00 до 09:00 17 сентября. Видимость составит от 200 до 700 метров. В связи с этим водителей на дорогах попросили быть повнимательнее.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что второе бабье лето наступит в столице после похолодания.

"Мой район. Навигатор": синоптик рассказал, когда бабье лето вернется в Москву