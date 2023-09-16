Москвичей предупредили о густом тумане ночью и утром воскресенья

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве спрогнозировали туман с 01:00 до 09:00 17 сентября. Видимость составит от 200 до 700 метров.

В связи с этим водителей на дорогах попросили быть повнимательнее. Также автомобилистов предупредили о необходимости соблюдения скоростного режима.

"При тумане возможны затруднения движения и рост числа аварийных ситуаций на дорогах. Пешеходам советуют надевать одежду со светоотражающими элементами", – сказано в сообщении на сайте mos.ru.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает потепление на следующей неделе. Он отметил, что в начале недели в город придет атмосферный фронт, который испортит погоду.

Однако с 19 сентября погода начнет налаживаться, указал метеоролог. К 21–22 сентября в Москве прогнозируется летняя погода с солнцем, без дождей и с температурой до 24 градусов, добавил Леус.

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