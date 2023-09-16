Москвичам пообещали потепление на предстоящей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей Москвы ожидает потепление на следующей неделе. Температура составит до 24 градусов, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Он отметил, что в начале недели в город придет атмосферный фронт, который испортит погоду.

"Он пересечет местность с севера на юг, местами отметится небольшими дождями, но на температуру существенно не повлияет. Она останется такой же, как в воскресенье. Термометры будут показывать от 18 до 20 градусов тепла в столице, от 16 до 21 градуса – в Подмосковье", – подчеркнул синоптик.

Однако с 19 сентября погода начнет налаживаться, указал метеоролог. К 21–22 сентября в Москве прогнозируется летняя погода с солнцем, без дождей и с температурой до 24 градусов, добавил Леус.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что второе бабье лето наступит в столице после похолодания. По его словам, в городе станет прохладнее уже в выходные.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщал, что на следующей неделе в Москве ожидается теплая погода с температурой от 20 градусов и выше. Он рассказал, что 18 сентября ночью температура воздуха опустится до 6–11 градусов тепла, а днем поднимется до отметки в 14–19 градусов.

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