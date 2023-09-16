Синоптик предупредила о похолодании в Москве 16 и 17 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Похолодание придет в столицу в эти выходные, 16 и 17 сентября. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, постепенно температура начнет опускаться. Столбики термометров покажут от 7 до 13 градусов, уточнила синоптик.

В субботу, 16 сентября, в Москве прогнозируется малооблачная погода, ночные показатели составят от 10 до 13 градусов, днем температура окажется на уровне 16–19 градусов. В воскресенье, 17 сентября, из-за повышенного давления горожан ожидают ночные температуры до 12 градусов, днем столбики термометров достигнут 17–20 градусов. Однако осадков и заморозков не будет, добавила метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что второе бабье лето наступит в столице после похолодания. По его словам, в городе станет прохладнее уже в выходные.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее сообщал, что на следующей неделе в Москве ожидается теплая погода с температурой от 20 градусов и выше. Он рассказал, что 18 сентября ночью температура воздуха опустится до 6–11 градусов тепла, а днем поднимется до отметки в 14–19 градусов.

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