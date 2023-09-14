Москвичей предупредили о высокой пожароопасности до конца недели

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В Московском регионе сохранится высокая пожароопасность до конца текущей недели – на территории действует желтый уровень. Об этом информирует российский Гидрометцентр.

По данным ведомства, в Москве ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. Предупреждение будет действовать до 21:00 17 сентября.

Кроме того, в Подмосковье пожароопасности также присвоили четвертый класс. Период предупреждения – до 00:00 18 сентября.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы потепление на следующей неделе. Температура может составить от 20 градусов и выше. Вильфанд также поделился, что золотая осень в столицу пока еще не пришла.

По словам синоптика, сентябрь можно назвать засушливым, так как за первую половину месяца выпало примерно 10% месячной нормы осадков. При этом пока что сильных осадков не ожидается, уточнил Вильфанд.

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