Цена нефти Brent опустилась ниже 91 доллара за баррель впервые с 12 сентября

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре опустилась ниже 91 доллара за баррель впервые с 12 сентября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным биржи на 17:41 по московскому времени цена Brent снизилась на 1,64%, до 90,95 доллара за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре составил 89,15 доллара за баррель (падение на 2,13%).

По данным на 06:52 по московскому времени 19 сентября цена Brent выросла на 0,49% и составила 95,03 доллара за баррель. Так, стоимость нефти поднялась выше 95 долларов за баррель впервые с 15 ноября 2022 года. Однако уже к 06:56 она снизилась до 94,98 доллара.

При этом фьючерс на нефть WTI с поставкой в ноябре вырос на 0,88% – до 91,25 доллара за баррель.

Ранее российское правительство предложило повысить заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов с 20 до 50 тысяч рублей с тонны. Кроме того, власти РФ ожидают дальнейшей стабилизации внутреннего рынка топлива и снижения цен в мелкооптовом и розничном сегментах, в первую очередь у независимых АЗС.

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