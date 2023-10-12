Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Доллар опустился ниже 97 рублей впервые с 29 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро упал ниже 103 рублей также впервые с 29 сентября. Между тем юань упал ниже 13,5 рубля впервые с 2 октября.

По данным на 07:00 по московскому времени, доллар упал на 3,74%, до 96,45 рубля. Юань снизился на 2,04%, до 13,429 рубля.

К 07:01 евро достиг 102,59 рубля (-3,66%). К 07:09 американская валюта замедлила падение до 97,1 рубля (-3,09%). В то же время курс евро снижался до 103,63 рубля (-2,68%), а юань – до 13,285 рубля (-3,09%).

По состоянию на 07:00 по московскому времени 11 октября курс американской валюты вырос на 35 копеек и составил 100,65 рубля, юаня – на 3 копейки, до 13,76 рубля. Евро торговался на уровне 106,4 рубля.

Вечером того же дня Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами РФ по внешнеторговым договорам.

Курс доллара превысил 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года