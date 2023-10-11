Курс доллара поднялся до 100,65 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс рубля в начале торгов среды, 11 октября, снизился по отношению к доллару и юаню. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, по состоянию на 07:00 по московскому времени, курс доллара вырос на 35 копеек и составил 100,65 рубля, юаня – на 3 копейки, до 13,76 рубля. Евро торгуется на уровне 106,4 рубля.

Ранее экономист Андрей Лобода спрогнозировал, как будут меняться курсы доллара и евро в ближайшее время. Он предположил, что причина таких колебаний валют к рублю связана с обострением обстановки на Ближнем Востоке и ростом доллара как "защитного актива".

До этого глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что России важны стабильность и предсказуемость доллара.



Эксперты предсказали возможный рост доллара до 113 рулей до конца 2023 года