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Рубль в начале осени этого года стал самой недооцененной валютой среди стран G20. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости.

Агентство опубликовало рейтинг стран "Большой двадцатки" по стоимости комбо-обеда из бургера, картофеля фри и стакана колы, по которому выходило, что самый дешевый обед – в России, а самый дорогой – в Германии. Отталкиваясь от этих данных, РИА Новости рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.

Из расчетов агентства, курс рубля по паритету покупательной способности должен составлять 32,07 рубля за доллар США.

"Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности. То есть это означает, что человек из страны с самым низким паритетом может на ту же сумму в своей стране позволить меньше бургеров, чем если бы он приехал в Россию и поел там", – прокомментировал эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов.

Индонезийская рупия расположилась на втором месте – ее справедливый курс в 2,2 раза лучше официального. На третьем месте – нацвалюта ЮАР, ее стоимость в 1,8 раза превышает официальный курс.

Самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал евро – по расчетам агентства, его курс завышен на 16%.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повода для беспокойств в связи с ростом курса доллара нет.

Пресс-секретарь президента РФ посоветовал привыкнуть к жизни в соответствии с рублевой зоной и не зависеть от курса доллара. Он также добавил, что ЦБ и власти России полноценно обеспечивают макроэкономическую стабильность.



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