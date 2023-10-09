Экономист назвал возможный курс доллара в середине октября

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Экономист Андрей Лобода спрогнозировал в беседе с RT, как будут меняться курсы доллара и евро в ближайшее время.

Он предположил, что причина таких колебаний валют к рублю связана с обострением обстановки на Ближнем Востоке и ростом доллара как "защитного актива". Евро по отношению к доллару слабеет, но к рублю – дорожает. По его мнению, рынок опасается, что конфликт может перекинуться на другие страны Ближнего Востока, включая Иран, который сейчас для РФ является дружеской и партнерской страной.

Также экономист допустил, что из-за конфликта могут обостриться противоречия в ОПЕК+.

Он считает, что рынок обеспокоен отсутствием новых мер валютного контроля со стороны Центробанка России и правительства. Если доллар и евро 9 или 10 октября с этих уровней не откатятся вниз, доллар может уйти вверх на 109 рублей, евро – на 112–113 рублей, прокомментировал собеседник RT.

Пока Лобода рассматривает для доллара базовый сценарий на середину октября в 98–102 рубля, для евро вполне возможен диапазон 103–107 рублей.

"Никакой трагедии для рубля на фоне очередной волны геоэкономической напряженности не происходит", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что курс доллара превысил 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года. По данным на 14:25 по московскому времени, американская валюта увеличилась на 1,78 рубля, до 102,19 рубля, евро – на 1,99 рубля, до 107,76 рубля. Юань вырос на 29 копеек, до 14,01 рубля.

Курсы доллара и евро выросли на Мосбирже