Курс доллара превысил 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года

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Курс доллара превысил 102 рубля впервые с 23 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 14:25 по московскому времени американская валюта увеличилась на 1,78 рубля, до 102,19 рубля, евро – на 1,99 рубля, до 107,76 рубля. Юань вырос на 29 копеек, до 14,01 рубля.

Минутами ранее евро поднялся до 108,03 рубля, что стало максимумом с 15 августа. Доллар подорожал до 102,35 рубля, это максимум с марта прошлого года.

По состоянию на 14:12 по московскому времени доллар, прибавив в цене 1,4%, стал торговаться по 101,77 рубля, юань – 13,964 рубля (+1,75%). Между тем евро вырос до 107,17 рубля (+1,03%), спустя минуту европейская валюта увеличилась до 107,39 рубля (+1,69%).

По состоянию на 07:09 по московскому времени курс доллара составил 100,35 рубля, упав на 6 копеек. Европейская валюта торговалась по 105,77 рубля. Юань вырос на 2 копейки, до 13,74 рубля.

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