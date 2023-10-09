Курс доллара упал до 100,35 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По состоянию на 07:09 по московскому времени курс доллара составил 100,35 рубля, упав на 6 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Европейская валюта составила 105,77 рубля. Юань вырос на 2 копейки, до 13,74 рубля.

В первые минуты торгов американская валюта колебалась в пределах 100,02–100,52 рубля, евро – в районе 105,47–105,91 рубля, юань – в районе 13,71–13,76 рубля.

В пятницу, 6 августа, курс американской валюты поднялся выше 101 рубля. До этого подобный показатель фиксировали 14 августа. Юань вырос на 11 копеек и торговался по 13,84 рубля. Евро увеличился на 1,13 рубля и достиг 106,9 рубля.

Однако уже днем того же дня стоимость доллара упала на 60 копеек, до 99,81 рубля. На 9 копеек подешевел и юань, до 13,64 рубля. Евро также опустился на 47 копеек, до 105,30 рубля.

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