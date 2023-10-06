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06 октября, 08:12

Экономика

Курс доллара превысил 101 рубль впервые с 14 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара превысил 101 рубль впервые с 14 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов по состоянию на 08:13 по московскому времени стоимость американской валюты поднялась на 72 копейки и достигла 101,12 рубля. В это же время курс юаня поднялся на 11 копеек и торговался по 13,84 рубля. В свою очередь, европейская валюта выросла на 1,13 рубля и достигла 106,9 рубля.

Согласно данным Мосбиржи, на 07:00 по московскому времени курс евро достиг 106 рублей впервые с 16 августа. Немногим позже европейская валюта торговалась по 106,06 рубля. В свою очередь, стоимость доллара составляла 100,6 рубля, а юаня – 13,751 рубля.

Накануне эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявлял, что курс доллара едва ли сможет преодолеть отметку в 100 рублей. Также специалист не исключил падения американской валюты на фоне дорогой нефти.

Центробанк РФ поднял курс доллара почти на 80 копеек по итогам работы Мосбиржи

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