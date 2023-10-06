06 октября, 07:09Экономика
Курс евро превысил 106 рублей впервые с 16 августа
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро превысил 106 рублей впервые с 16 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным с биржи на 07:00 по московскому времени, европейская валюта достигла 106 рублей, прибавив в цене 0,22%. Позже евро прибавил в стоимости еще 0,28% и торговался по 106,06 рубля.
Между тем доллар можно было приобрести по 100,6 рубля (+0,19%), юань – по 13,751 рубля (+0,17%).
До этого финансовый аналитик Александр Разуваев призвал не беспокоиться из-за колебаний курсов валют. По его словам, к президентским выборам в России стоимость доллара составит около 80 рублей. Помимо этого, эксперт призвал не бояться возможного роста инфляции.
Центробанк РФ поднял курс доллара почти на 80 копеек по итогам работы Мосбиржи
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