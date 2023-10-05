Курс евро превысил 105 рублей впервые с 8 сентября

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Стоимость евро в ходе открытия торгов на Московской бирже превысила 105 рублей впервые с 8 сентября. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Согласно данным биржи на 06:59 по московскому времени, европейская валюта выросла в цене на 0,65% и достигла 105,44 рубля. Спустя десять минут евро зафиксировался на отметке в 105,01 рубля.

Между тем доллар прибавлял 0,04%, поднимаясь до 99,61 рубля, юань вырос на 0,01% и торговался по 13,63 рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев призвал не беспокоиться из колебаний курсов валют. По его словам, к президентским выборам в России стоимость доллара составит около 80 рублей. Помимо этого, эксперт призвал не бояться возможного роста инфляции.



Центробанк РФ поднял курс доллара почти на 80 копеек по итогам работы Мосбиржи