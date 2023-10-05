Эксперт назвал недостижимым курс доллара больше 100 рублей

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Курс доллара едва ли сможет преодолеть отметку в 100 рублей, не исключено даже его падение на фоне дорогой нефти. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

"Уровень (в 100 рублей и более. – Прим. ред.) недостижим, хотя попытки его пробоя не прекращаются. Вероятно, в России удалось обеспечить баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением", – сказал он.

По его словам, приток иностранной валюты в РФ из-за дорогой нефти может и вовсе дополнительно укрепить рубль. Тем не менее Бабин признал, что нефть сейчас дешевеет, поэтому рост рубля может оказаться ограниченным и кратковременным.

Ранее в четверг, 5 октября, курс евро в ходе торгов на Московской бирже достиг отметки в 105,01 рубля впервые с 8 сентября. В то же время доллар торговался на уровне 99,61 рубля.

Между тем экономист и предприниматель Антон Любич не исключает, что в ближайшие месяцы доллар вырастет до 115 рублей. Свой прогноз он объяснил заявлениями руководства Центробанка, из которых следует, что регулятор не будет дальше поддерживать рубль.



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