Экономист предположил, что в ближайшее время доллар вырастет до 115 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экономист и предприниматель Антон Любич предположил, что скоро доллар вырастет до 115 рублей, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению экономиста, рубль не свободная конвертируемая валюта и зависит от действий Центробанка (ЦБ) и крупных сырьевых экспортеров РФ, которые способны влиять на курс через покупку или продажу валюты. Это вызывает нестабильность и колебание рубля.

Любич добавил, что сейчас, когда руководители ЦБ заявляют, что не будут поддерживать рубль, и курс не влияет на кошельки граждан, можно ожидать дальнейшее снижение курса валюты.

По оценке предпринимателя, на среднесрочной перспективе в несколько месяцев ожидается 110–115 рублей за доллар.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет повода для беспокойств из-за роста курса доллара.

Песков порекомендовал привыкать жить в соответствии с рублевой зоной и не зависеть от курса американской валюты. Также он сообщил, что ЦБ и правительство РФ полноценно обеспечивают макроэкономическую стабильность.