Глава ВТБ допустил доллар по 250 рублей из-за предложения Минэкономразвития

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Доллар в России может подорожать до 250 рублей, если страна перейдет на предложенную Минэкономразвития китайскую модель "мембраны". Такое мнение озвучил глава ВТБ Андрей Костин в ходе XX Международного банковского форума в Сочи.

"Я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой – 250, это точно. Поэтому этого не надо делать", – цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предположил, что проблему высокой волатильности рубля может решить "некая мембрана между внутренним и внешним рынками" валюты, как это устроено в Китае.

Против этой идеи выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что КНР сейчас пытается либерализовать контроль за движением капитала, тогда как Россия это уже сделала. По ее мнению, переход к китайской модели станет шагом назад.

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