Эксперт назвал китайскую модель экономики неприемлемой для России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Китайская модель экономики не подойдет для применения в России. Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он пояснил, что суть модели заключается в разделении валюты: для внутреннего и внешнего рынков. В Китае подобный метод применяется под строгим контролем и директивным управлением.

По словам Беляева, причинами, по которым модель "не приживется" в России, являются ее другие экономические условия и потребности. Он уверен, что если Центробанк решит применить "китайскую мембрану" в РФ, то экономические эксперты раскритикуют такой шаг.

Об инициативе применить китайскую модель экономики в стране ранее заговорили в Минэкономразвития РФ. Глава ведомства Максим Решетников пояснил, что система позволит не только контролировать объем рублей на внешнем рынке, но и "играть отечественной валюте против других" за пределами страны, таким образом, укрепляясь. Сейчас предложение Минэкономразвития рассматривает ЦБ.



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