Центробанк может передать хранение своих наличных коммерческим банкам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ может передать функцию хранения своей наличности коммерческим банкам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя ЦБ Сергея Белова.

Уточняется, что это один из вариантов развития системы наличного денежного обращения (НДО), который регулятор обсуждает с экспертами и рынками перед подготовкой стратегии НДО после 2025 года.

Издание напомнило, что в 2022 году Центробанк начал активно размещать в хранилищах банков собственные запасы наличных, разрешая при этом использовать их для обслуживания клиентов. Данная мера понадобилась в связи со всплеском спроса на наличность со стороны населения и бизнеса, чтобы не допустить перебоев.

Как отметил Белов, подобная практика оказалась крайне востребованной, так как она позволяет банкам снизить транспортные расходы и затраты, связанные со сдачей и получением наличных в ЦБ. Кроме того, она позволяет банкам более гибко управлять собственной ликвидностью.

По словам зампреда ЦБ, банки готовы распространять эту практику как на удаленных территориях, так и в крупных городах и административных центрах. Таким образом, формат будет развиваться и масштабироваться.

В данный момент в Центробанке размышляют над стратегией наличного денежного обращения после 2025 года и обсуждают возможность изменения модели с банками, добавил Белов.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что уже действующая стратегия развития НДО на 2021–2025 годы предусматривает возможность хранения наличных в коммерческих банках.

Эксперимент по передаче денег проводился до 2017 года, а до 2020 года ЦБ изменил нормативно-правовую базу. На 1 сентября этого года, по данным Центробанка, данную модель полноценно используют только четыре банка – "Сбер", ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сообщил, что российские власти намерены вернуть некоторые меры валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные государства.

До этого стало известно, что Банк России и Московская биржа разработали меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке. В ЦБ предупредили, что в случае выявления нарушений могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для клиентов.

"Деньги 24": проценты по кредитам выросли после повышения ключевой ставки ЦБ РФ