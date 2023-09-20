Минфин РФ намерен ограничить отток капитала через дружественные страны

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российские власти намерены вернуть некоторые меры валютного контроля, в том числе для контроля оттока капитала через дружественные государства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова замглавы Минфина РФ Алексея Моисеева.

По его словам, сейчас рассматривается целый ряд мер, которые направлены на восстановление некоторых мер валютного контроля. Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь, так как они еще обсуждаются.

"Немного подсвечу: направлены эти меры на отток капитала, который сейчас идет через дружественные страны", – поделился Моисеев.

Замглавы ведомства добавил, что механизм будет способен сдерживать краткосрочные колебания валютного курса.

Ранее стало известно, что Центробанк и Московская биржа разработали меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке. В ЦБ уточнили, что создание схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет восприниматься как попытка манипулирования.

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