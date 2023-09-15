Для возврата к целевой инфляции потребуется долгий период жесткой монетарной политики – ЦБ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

России в текущих условиях, чтобы вернуться к целевому показателю по инфляции в 4%, придется пережить период жесткой монетарной политики. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы обновили макроэкономический прогноз. <...> В текущих условиях для возврата к цели (по инфляции. – Прим. ред.) потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики", – сказала она.

Глава ЦБ подчеркнула, что решение об очередном повышении ключевой ставки принято в том числе по причине ослабления рубля. Она назвала это ответом "на реализацию инфляционных рисков".

Набиуллина также высказалась относительно замечаний о влиянии экспортных расчетов на динамику российской валюты. Их структура, по ее словам, на ситуации не сказывается, даже если экспорт идет в рублях – покупателям все равно необходимо предварительно продать валюту, чтобы купить рубли.

В пятницу, 15 сентября, Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Регулятор объяснил это решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику РФ. До этого ЦБ повышал ключевую ставку 15 августа – с 8,5 до 12% годовых.



Ключевая ставка в РФ выросла до 13% годовых