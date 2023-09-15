Повышение ключевой ставки не помогает укреплению рубля – эксперт

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Повышение ключевой ставки не помогает укреплению рубля, сообщил радио КП руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его мнению, рубль ослаб из-за повышения мировых цен на нефть, которые достигли около 92 долларов за баррель. При этом американский бюджет в этом году превышает два триллиона долларов, что также стимулирует рост ее стоимости.

Эксперт добавил, что экспортная выручка России должна расти, однако деньги, которые полагаются за отправленные за границу российские товары, не возвращаются.

"Как повышение ключевой ставки может решить эту проблему – непонятно", – заключил экономист.

Банк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых. Это новый максимум с весны прошлого года. Решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов совет директоров Центробанка принял 15 сентября 2023 года.

Отмечается, что давление инфляции в экономике РФ остается на высоком уровне. Поэтому были реализованы существенные проинфляционные риски, а именно рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летом.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция сложится в диапазоне 6–7%.

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