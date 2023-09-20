В ЦБ РФ сообщили о введении мер по сглаживанию ценовых колебаний на рынке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России и Московская биржа разработали меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке. Соответствующая информация появилась на сайте ЦБ РФ.

"Банк России и Московская биржа приняли дополнительные меры, направленные на модернизацию дизайна организованных торгов акциями компаний третьего эшелона", – говорится в публикации.

В материале Центробанка уточняется, что организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет восприниматься как попытка манипулирования.

Регулятор предупреждает, что в случае выявления нарушений могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для клиентов.

Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых. Регулятор объяснил, что давление инфляции в экономике России остается на высоком уровне.

Отмечалось, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно процесса структурной перестройки экономики. Также будет дана оценка рискам со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозу Центрального банка, годовая инфляция сложится в диапазоне 6–7%.



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