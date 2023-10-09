Курс евро превысил 108 рублей впервые с 15 августа

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Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже превысила 108 рублей впервые с 15 августа. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Согласно данным биржи на 14:12 по московскому времени, евро прибавил в цене 1,03% и достиг 107,17 рубля. Спустя минуту европейская валюта выросла до 107,39 рубля (+1,69%). К 14:25 курс поднялся до 107,76 рубля, а минутами раньше – до 108,03 рубля.

Между тем доллар, прибавив в цене 1,4%, стал торговаться 101,77 рубля, юань – 13,964 рубля (+1,75%).

До этого курс доллара превысил 101 рубль. Показатель стал рекордным с 14 августа 2023 года. При этом эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин ранее назвал недостижимым курс доллара больше 100 рублей.



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