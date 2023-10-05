Курс доллара второй раз за неделю поднялся выше 100 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стоимость доллара превысила 100,06 рубля второй раз за текущую неделю. Это следует из данных Московской биржи.

Согласно данным биржи на 17:15 по московскому времени, европейская валюта выросла на 57 копеек и достигла отметки в 105,33 рубля. Также подорожал юань на 4 копейки – до 13,67 рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев призвал не беспокоиться из колебаний курсов валют. По его словам, к президентским выборам в России стоимость доллара составит около 80 рублей. Помимо этого, эксперт призвал не бояться возможного роста инфляции.

Центробанк РФ поднял курс доллара почти на 80 копеек по итогам работы Мосбиржи