Аналитик объяснил рост цены на нефть тревожной ситуацией на Ближнем Востоке

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал основные причины текущего подорожания цен на нефть. Он объяснил это тревожными новостями с Ближнего Востока.

"Что бы там ни происходило, концентрация экспортеров нефти такова, что это всегда вызывает риски для экспорта нефти из регионов Ближнего Востока. Соответственно, в данном случае все опасаются эскалации конфликта Израиля и Ирана", – отметил эксперт.

Несмотря на то что Иран заявил о своей непричастности к новой стадии вооруженного конфликта Израиля и Палестины, некоторые СМИ высказывали мнение, что Иран якобы может участвовать в нем через свои прокси-организации. Иран является крупным экспортером нефти, а если объемы хоть немного уменьшатся, то это будет ощутимо для мирового рынка. Это может усугубить дефицит, и цены уйдут вверх, считает эксперт.

"Поэтому заранее <...> трейдеры начинают закладывать этот риск в стоимость, пытаясь скупить фьючерсы. На тот случай, если действительно какое-то сокращение поставок, прежде всего из Ирана, произойдет, тогда нефть подорожает и они продадут эти фьючерсы еще дороже. А из-за того что они так массово делают, цена немного растет", – добавил Юшков.

На прошлой рабочей неделе, с 2 по 6 октября, стоимость нефти упала с 92 до 84 долларов за баррель. Но 9 октября нефть резко подорожала и сейчас торгуется по цене выше 87 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что Россия после двухлетнего перерыва возобновила нефтяной экспорт в Бразилию. Наша страна поставила в южноамериканскую страну 84,4 тысячи тонн сырой нефти на 48 миллионов долларов, что стало первой поставкой с августа 2021 года.

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