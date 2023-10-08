Россия после двухлетнего перерыва возобновила поставки нефти в Бразилию

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Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию в сентябре после двухлетнего перерыва. Об этом со ссылкой на данные бразильской таможни сообщает РИА Новости.

Россия поставила в Бразилию сырой нефти на 84,4 тысячи тонн за 48 миллионов долларов, что стало первой поставкой с августа 2021 года. При этом отмечается, что данная партия нефти стала максимальной с июня 2010 года, когда Россия отправила в латиноамериканскую страну 117,8 тысяч тонн.

4 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре опустилась ниже 88 долларов. Последний раз такой показатель фиксировали 1 сентября.

Ранее кабмин предложил увеличить заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов с 20 до 50 тысяч рублей с тонны. В правительстве ожидают, что в будущем ситуация на внутреннем рынке топлива стабилизируется.

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