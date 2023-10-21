Глава Минфина РФ заявил об отсутствии рисков для резкого падения рубля

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что не видит рисков для резкого падения рубля. Об это он заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Ведущий программы Павел Зарубин спросил у министра финансов РФ, есть ли на сегодняшний день в российской экономике какие-то фундаментальные показатели, которые говорили бы о риске резкого падения курса рубля.

"Я не вижу таких", – ответил Силуанов.

Глава Минфина РФ также обратил внимание на то, что в данном вопросе важна предсказуемость. Он напомнил, что в последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Силуанов отметил, что это было сделано в рамках стабилизации курса.

По словам министра, потребуется время, чтобы проанализировать, как сработают данные шаги.

"В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым", – подчеркнул глава Минфина.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство не планирует оказывать влияние на курс рубля, если бюджет России недополучит доход.