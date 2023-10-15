Прирост мирового ВВП составит 3% в этом году – Минфин РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что прирост мирового ВВП составит 3,0% в этом году. Это ниже среднегодовых темпов за последние два десятилетия, сообщается в телеграм-канале Минфина РФ.

"Восстановление мировой экономики остается неустойчивым. По прогнозу МВФ, уровень глобальной государственной задолженности достигнет 90 процентов", – говорится в заявлении.

По прогнозам, инфляция останется на повышенном уровне.

Ранее сообщалось, что государственный долг США достиг новых рекордных значений, превысив 33 триллиона долларов. Так, согласно данным американского Минфина, общий внешний долг США составил 33,044 триллиона долларов.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что рост ВВП России по итогам этого года увеличится более чем на 2%.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов также заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается не менее чем на 2%. По его словам, ненефтегазовые доходы бюджета по итогам 2023 года превысят запланированные показатели на 1 триллион рублей. Министр уточнил, что это произойдет за счет роста НДС, оборотных налогов и разового налога со сверхдоходов бизнеса.

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