Набиуллина заявила, что экономика РФ в целом достигла докризисного уровня

Фото: 123RF/valery_potapova

Российская экономика, за исключением нефтегазового сектора, вернулась к докризисному уровню. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Нибиуллина.

"В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции", – сказала она.

Отрасли, ориентированные на внутренний рынок, уже даже начали опережать докризисный уровень, отмечает Набиуллина. Однако того же нельзя сказать про экспортоориентированные отрасли, поскольку возможности для полного восстановления производства там сегодня ограничены.

Ранее в ЦБ сообщили, что по итогам первого квартала текущего года внешний долг России по отношению к ВВП страны опустился до отметки в 15,45%, минимального показателя за всю историю. В денежном выражении госдолг РФ сейчас оценивается в 354,8 миллиарда долларов.

